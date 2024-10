Sebastian M., podejrzany o spowodowanie wypadku na trasie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina przebywa w Dubaju. Znany dziennikarz Leszek Kraskowski, prowadzący kanał „Reporterzy Online” nie ma dobrych wieści. Okazuje się, że podejrzany może szybko nie wrócić do kraju.

16 września 2023 r. na autostradzie A1 doszło do wyjątkowo tragicznego wypadku. W płomieniach zginęło małżeństwo z 5-letnim synem, które podróżowało osobową kią. Początkowo policjanci twierdzili, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Szybko jednak okazało się, że w kię z dużą prędkością uderzyło bmw, którym jechał łódzki biznesmen Sebastian M. Zanim polskie organy ścigania zadziałały, mężczyzna znalazł się już w Dubaju. Tam również go zatrzymano, ale niebawem wyszedł na wolność.

Polscy politycy twierdzą, że Sebastian M. niedługo zostanie ściągnięty do Polski. Jednak zdaniem Leszka Kraskowskiego, prowadzącego kanał „Reporterzy Online” sprawa najprawdopodobniej szybko do tego nie dojdzie.

„Szanse na to, że Sebastian M. pojawi się w Polsce są takie, jak trafienie szóstki w lotka. Na 99,9 proc. Sebastian M. nie pojawi się w Polsce” – stwierdził dziennikarz. Powołał się przy tym na inne przypadki ekstradycji z Emiratów. Okazuje się, że w wielu sprawach nie udawało się sprowadzić winnych do ich krajów.

Tymczasem media dowiedziały się, że Sebastian M. wyszedł już nawet z arabskiego więzienia. Przyznano mu tzw. złotą wizę. Jak podaje portal o2.pl, pozwala ona na pobyt przez 5 lub 10 lat i została wprowadzona 5 lat temu, żeby ściągnąć do Emiratów Arabskich naukowców, sportowców, lekarzy.

Zdaniem Kaskowskiego, Sebastian M. jako inwestor, za co musiałby zapłacić ok. 2 mln zł lub jako wynalazca, za co musiałby zainwestować ok. 0,5 mln zł. Zdaniem dziennikarza wybrał tę pierwszą opcję. „Najwyższy czas, żeby odkłamać historię. Arabowie nie wydadzą nam Sebastiana M.” – oświadczył Leszek Kraskowski.

Przeczytaj również:

Źr. o2.pl