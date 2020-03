W poniedziałek, w późnych godzinach nocnych, Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne mechanizmy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ustawę poparli niemal wszyscy uczestnicy głosowania, z wyjątkiem jednej formacji. Projekt ma ułatwić władzom walkę z ewentualną epidemią koronawirusa w Polsce.

W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Posłowie najpierw usłyszeli informacje ze strony rządu na temat koronawirusa, następnie przystąpili do debaty. Kolejnym etapem był przygotowanie projektu specustawy rządowej dotyczącej ewentualnego wystąpienia koronawirusa w Polsce.

Projekt trafił do sejmowej komisji zdrowia, gdzie wprowadzono serię poprawek. – Tutaj nie chodzi o to, kto wygra, kto przegra, czyja poprawka zostanie zaakceptowana, czyja nie – mówił szef KPRM Michał Dworczyk. – Chodzi o to, żeby przygotować dobrą ustawę, która pozwoli państwu działać w tej niezwykłej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy – dodał.

Sejm przyjmuje specustawę dot. koronawirusa. Posłowie wyjątkowo zgodni

Przebieg komisji miał wyjątkowo merytoryczny charakter. Podczas prac przedstawiciele wnioskodawców wyjaśniali główne wątpliwości posłów, w tym parlamentarzystów opozycji. Następnie przegłosowano poprawki. Również w tym przypadku rządzący uwzględniali korekty zgłaszane przez posłów opozycji.

Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos z PiS zwrócił uwagę, że współpraca przebiegała nadzwyczaj płynnie. – To ewenement, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której mimo burzliwej dyskusji, mimo wielokrotnego zabierania głosu przez posłów, udało się wypracować konsensus – wyjaśniał.

#Sejm: II czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem #COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. #koronawirus pic.twitter.com/FFogiQvvr5 — Sejm RP (@KancelariaSejmu) March 2, 2020

W późnych godzinach wieczornych projekt ponownie trafił do Sejmu. W decydującym głosowaniu posłowie wykazali się wyjątkową, jak na standardy polskiej polityki, jednomyślnością. „Za” głosowało 400 posłów, 7 wstrzymało się od głosu, a przeciw – 11. Z ponadpartyjnego porozumienia wyłamała się Konfederacja i jeden polityk KO.

Przyjęta przez Sejm ustawa nakłada obowiązki na organy rządowe, samorządowe oraz przedsiębiorców. Ustalono, że trakcie ewentualnej epidemii umożliwiona ma być praca zdalna. Żołnierze mogą zostać skierowani do pełnienia dodatkowych zadań. Uregulowano również sposób zamykania szkół.

Źródło: sejm.gov.pl