Sytuacja nie była łatwa i idealnego rozwiązania wydaje się, że nie można było znaleźć – poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki po głosowaniu ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Okazuje się, że siedmioro senatorów Prawa i Sprawiedliwości wyłamało się z dyscypliny partyjnej, pomimo zapowiadanych kar.

W środę Senat zajął się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Po długich i burzliwych obradach senatorowie przyjęli szereg poprawek do tzw. „Piątki dla zwierząt”.

– Głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami i wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć. Pracując nad ustawą, która przyszła do nas z Sejmu w sposób niezwykle niestaranny procedowany – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki, na konferencji po zakończeniu głosowania.

💬Senatorowie kierowali się potrzebą znalezienia złotego środka między dobrostanem i humanitarnym traktowaniem zwierząt a zabezpieczeniem działalności i dobrostanu ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo – @profGrodzki na konferencji z @MarcinBosacki i @MarekBorowski pic.twitter.com/Y6j7eipkuG — Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) October 14, 2020

Wśród poprawek znalazło się m.in. wykreślenie przepisu umożliwiającego odbieranie zwierzęcia właścicielowi przez dowolną osobę, wydłużenie vocatio legis dla zakazu hodowli zwierząt na futra (do lipca 2023 roku) oraz w zakresie uboju rytualnego (do ostatniego dnia 2025 r.).

Senatorowie przyjęli poprawki umożliwiające:

➡️prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r.,

➡️prowadzenie działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31.12.2025 r.

🟢ZA:50

🔴PRZECIW:42

⚪️WSTRZYMAŁO SIĘ:8 — Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) October 14, 2020

Głosowanie ws. Piątki dla zwierząt. Część senatorów PiS sprzeciwiło się Kaczyńskiemu!

Za przyjęciem nowelizacji, wraz z szeregiem poprawek, zagłosowało 76 senatorów. Przeciwko opowiedziało się 11, a 10 wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe, wśród senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie było jednomyślności, pomimo, że przed głosowaniem zapowiadano kary za złamanie dyscypliny partyjnej. Przeciwko przyjęciu „Piątki dla zwierząt” z poprawkami zagłosowało 7 senatorów:

Margareta Budner

Jerzy Chróścikowski

Mieczysław Golba

Jan Maria Jackowski

Józef Łyczak

Andrzej Pająk

Zdzisław Pupa

Z kolei Alicja Zając i Józef Zając nie wzięli udziału w głosowaniu.

Źródło: Senat RP, Twitter