Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” stanął w obronie tzw. „Piątki dla zwierząt”. Wicepremier mówił również o swojej nowej roli w rządzie, a także odniósł się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński objął ostatnio funkcję wicepremiera, szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa. W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” opowiedział o swoich zadaniach w rządzie. „Na pewno uruchomię mechanizm koordynacji działań w obszarach, które dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa kraju. To oczywiście zadanie nie na tydzień czy dwa. Ten proces potrwa znacznie dłużej. Teraz natomiast sprawą priorytetową jest epidemia i na tym przede wszystkim koncentrujemy swoją uwagę” – powiedział.

Prezes PiS odniósł się również do kryzysu, jaki pojawił się w Zjednoczonej Prawicy. „I choć oceniam kryzys jako bardzo poważny, to tak samo oceniam także podpisane między nami porozumienie. Nie powiem dziś, że Zjednoczona Prawica na 100 procent dotrwa do końca kadencji, bo w polityce nic nie jest na 100 procent. Ale jestem dobrej myśli, naprawdę dobrej” – mówił.

Jarosław Kaczyński broni „Piątki dla zwierząt”

Jarosław Kaczyński stanął również w obronie tzw. „Piątki dla zwierząt”, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Odpowiedział na zarzuty, że PiS chce w ten sposób „podlizać się wielkomiejskim wyborcom”. „Zęby bolą, gdy się słucha tych niedorzeczności. To jest po prostu chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem. Bardzo ludzki i chrześcijański odruch” – powiedział.

Prezes PiS był również pytany o ostre słowa wypowiedziane wielokrotnie przez byłego już ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. „Patrząc na wystąpienia byłego ministra rolnictwa, mogę tylko powiedzieć, iż oceniam je właśnie w kategoriach zachowań raczej irracjonalnych, ale też mam nadzieję, że to tylko przejściowy nastrój. Rzeczywiście nałożyły się dwie sprawy – dymisja i tzw. „Piątka dla zwierząt”. Proszę pamiętać, iż wiele lat temu pan Ardanowski głosował przeciwko zakazowi uboju rytualnego” – mówił Kaczyński.

Czytaj także: Renata Beger grozi prezesowi PiS: „Zablokujemy Kaczyńskiego w domu!” [WIDEO]

Źr.: Gazeta Polska