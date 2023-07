FIFA zdecydowała się postawić na rewolucyjne rozwiązanie przy wykorzystaniu systemu VAR. Nowe sensacyjne rozwiązanie wejdzie w życie już od tegorocznych mistrzostw świata kobiet. Nowe podejście sprawi, że kibice będą lepiej zorientowani w motywach decyzji sędziów.

Wprowadzenie systemu VAR w rozgrywkach piłki nożnej miało na celu poprawę transparentności i radykalne ograniczenie liczby pomyłek sędziowskich. Tymczasem niejednokrotnie, po analizie powtórek, kibice ostatecznie nie wiedzieli, dlaczego sędzia podjął taką, a nie inną decyzję.

Zmiany zakładają zobligowanie sędziów do wyjaśnienia kibicom powodów swojej decyzji. Obecnie funkcjonuje to w rozgrywkach ligi futbolu amerykańskiego czy koszykarskiej NBA.

O szczegółach mówił Pierluigi Collina, szef sędziów FIFA. „Chcieliśmy wprowadzić do meczów więcej transparentności i zrozumienia dla decyzji, które podejmują sędziowie. Arbiter przed wznowieniem gry ogłosi, co postanowił i z czego to wynika. Zrobi to za sprawą stadionowych głośników, a telewizja pokaże cały proces. Mowa oczywiście o decyzjach podjętych po konsultacji z systemem VAR” – tłumaczył.

„Nowa technologia była testowana dwukrotnie, najpierw podczas klubowych mistrzostw świata rozgrywanych w Maroku, a później podczas mistrzostw świata do lat dwudziestu, które miały miejsce w Argentynie” – dodał.

Przeczytaj również:

Źr. tvp.info