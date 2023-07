To już pewne! Podczas losowania Lotto padła „szóstka”, czyli najwyższa wygrana w popularnej w Polsce loterii. Wiadomo już, w jakim mieście kupon skreślił zwycięzca.

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus, czyli jednej z najpopularniejszych loterii Totalizatora Sportowego, padła najwyższa wygrana. To już oficjalna informacja przekazana przez organizatora loterii.

Wygrana po wylosowaniu „szóstki”, czyli sześciu dobrze wytypowanych liczb wyniosła milion złotych. Wiadomo również, w jakim mieście skreślono szczęśliwy kupon, który przyniósł zwycięzcy ogromną kasę.

– Szczęśliwy zakład w Lotto Plus, który przyniósł 1 000 000 zł, zawarto w kolekturze LOTTO przy ul. Grzymały-Siedleckiego 20 w Bydgoszczy – podaje biuro prasowe Totalizatora Sportowego.

Oto liczby wylosowane 18 lipca w tej grze: 17, 18, 19, 23, 38, 41. – by zagrać w Lotto Plus wystarczy kupić zakład Lotto i poprosić o grę z Plusem – przypomina biuro prasowe Totalizatora.

