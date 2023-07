Prokuratura bada sprawę wypadku w Krakowie. W sieci wciąż trwają dyskusja na temat przyczyn zdarzenia. Najczęściej pada w tym kontekście „nadmierna prędkość” Tymczasem były kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc zwraca uwagę na inny aspekt – pieszego, który znalazł się na jezdni. – Bardzo gwałtownie zareagował, czyli uderzył w hamulec – mówi analizując nagranie.

Wypadek, do którego doszło w miniony weekend w Krakowie, jest przedmiotem śledztwa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy analizują sprawę przyczyn śmierci czterech młodych mężczyzn.

Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że kierowca poruszał się z bardzo wysoką prędkością i w pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem. Nieoficjalnie wskazuje się, że na utratę przyczepności mógł wpłynąć gwałtowny manewr będący reakcją na zwężenie, które znajdowało się na miejscu z powodu trwającego remontu mostu.

Wiadomo, że samochód poruszał się z ogromną prędkością. W rejonie zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h, tymczasem wstępne analizy śledczych wskazują, że auto „jechało co najmniej trzykrotnie szybciej”.

Drugą z hipotez jest wtargnięcie pieszego na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Na nagraniu ze zdarzenia widać mężczyznę, który wkracza na jezdnię, jednak kiedy tylko dostrzegł pędzące aut cofnął się.

Hołowczyc przeanalizował wypadek w Krakowie. Zwraca uwagę na kluczowy moment

Swoją analizą w tej sprawie podzielił się Krzysztof Hołowczyc. – Po obejrzeniu zdjęć wydaje mi się, że kierowca, który prowadził samochód, zwyczajnie przestraszył się pieszego. Bardzo gwałtownie zareagował, czyli uderzył w hamulec. Wtedy nastąpiła szybka utrata przyczepności – powiedział w rozmowie z serwisem natemat.pl.

– Auto leciało na zablokowanych hamulcach. Nieszczęśliwie, że spadli i uderzyli dachem. W zasadzie zostali tam pewnie zgnieceni. Wyglądało to bardzo źle. Pieszy, kiedy zobaczył, co się dzieje, cofnął się i przeczekał. Ale to było już po reakcji kierowcy – dodał.

W opinii kierowcy rajdowego, osoba, która prowadziła samochód miała świadomość prędkości. Jego zdaniem Patryk P. wiedział, że jeśli uderzy pieszego, to nie będzie żadnych szans na jego przeżycie.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w #Krakow.ie. W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach. (1/2) pic.twitter.com/TNWdhgtK54 — Kraków (@krakow_pl) July 15, 2023

