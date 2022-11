„The Wall Street Journal” informuje o tajnych rozmowach, jakie z Rosją miał prowadzić doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Miał on w ostatnich miesiącach kontaktować się z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem oraz doradcą Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem.

Sensacyjne doniesienia amerykańskich mediów. Jak podaje „Wall Street Journal”, do rozmów Jake Sullivana z rosyjskimi politykami miało dochodzić w ostatnich miesiącach w związku z eskalacją wojny na Ukrainie i zagrożeniem nuklearnym. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego ma uważać, że utrzymanie pewnego poziomu kontaktów z Moskwą „jest niezbędne do osiągnięcia określonych wzajemnych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego”.

Jak informuje „WSJ”, to Sullivan miał naciskać na kontakt z Rosją, nawet w sytuacji, gdy część amerykańskich polityków była temu przeciwna uważając, że tego typu rozmowy na tym etapie nie będą owocne. „Te niepubliczne dyskusje toczą się w kontekście ograniczania tradycyjnych kontaktów dyplomatycznych między Waszyngtonem a Moskwą oraz sugestii Putina i jego współpracowników, że może on uciec się do użycia broni jądrowej w celu obrony rosyjskiego terytorium” – czytamy.

„The Wall Street Journal” zaznacza, że ani Biały Dom ani Kreml nie potwierdziły doniesień na temat rozmów.

Źr.: The Wall Street Journal, Interia