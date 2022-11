Koniec wojny na Ukrainie? W obliczu informacji, które przedstawia „Washington Post” wydaje się to bardzo realne.

Sensacyjne informacje przekazuje „Washington Post”. Dziennikarze amerykańskiej gazety twierdzą, że istnieje realna szansa na to, że już niebawem nastąpi koniec wojny. Dlaczego? Okazuje się, że administracja Joe Bidena, amerykańskiego prezydenta, zachęca Wołodymyra Zełenskiego, do podjęcia negocjacji z Rosją.

„WP” powołuje się na nieoficjalne źródła w administracji Joe Bidena. Z Waszyngtonu mają bowiem płynąć na Ukrainę sugestie, by rozważyć negocjacje z Rosją i Putinem. Gazeta informuje jednak, że nie chodzi o zepchnięcie Ukrainy do przymusowych negocjacji. Wspomniane sugestie są podobno wykalkulowaną próbą zapewnienia rządowi w Kijowie utrzymania wsparcia innych krajów, które dość ostrożnie odnoszą się do perspektywy wspierania wojny, ponieważ ta – o czym mówi się coraz głośniej – może trwać latami.

Żeby było jeszcze ciekawiej, według doniesień amerykańskiego medium, Wołodymyr Zełenski jest gotów na rozmowy z Rosją oraz pewne ustępstwa. Dziennikarze oraz amerykańscy urzędnicy podkreślają, że rząd w Kijowie „próbuje zatrzymać jak najwięcej militarnych zdobyczy, zanim nadejdzie zima, kiedy może pojawić się okno na dyplomację”.