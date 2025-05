Jeśli planujecie zakup nowego sprzętu lub wymianę starego modelu, stajecie przed niełatwym zadaniem. Rynek grilli gazowych jest ogromny, a producenci prześcigają się w oferowaniu coraz to nowszych funkcji i technologii. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i wybrać grill, który będzie nie tylko wydajny i trwały, ale przede wszystkim idealnie dopasowany do Waszych potrzeb? Przygotowaliśmy przewodnik po 10 elementach, na które musicie zwrócić uwagę, szukając najlepszego grilla gazowego na sezon 2025. Zapnijcie pasy – rozpoczynamy podróż po świecie nowoczesnego grillowania.

1. Moc palników (kW) – siła ognia pod kontrolą

Moc palników, wyrażana zazwyczaj w kilowatach (kW), to jeden z podstawowych parametrów określających potencjał grilla. Odpowiada ona za szybkość nagrzewania się urządzenia oraz maksymalną temperaturę, jaką można osiągnąć. Wyższa moc całkowita (suma mocy wszystkich palników głównych) oznacza szybsze osiągnięcie gotowości do pracy i większe możliwości, np. przy intensywnym pieczeniu steków. Jednak sama moc to nie wszystko! Równie ważna jest możliwość precyzyjnej regulacji płomienia w szerokim zakresie. Szukajcie grilli, które oferują nie tylko wysoką moc maksymalną, ale także stabilną pracę na niskich ustawieniach, co jest niezbędne przy wolniejszym pieczeniu czy grillowaniu pośrednim.

2. Aromatyzery – sekret smaku BBQ

Często niedoceniane, a niezwykle istotne – aromatyzery (znane też jako szyny aromatyzujące). To specjalnie ukształtowane osłony umieszczone bezpośrednio nad palnikami. Pełnią dwie funkcje: chronią palniki przed skapującym tłuszczem i sokami oraz odparowują je, nasycając potrawy charakterystycznym, dymnym aromatem grillowania (efekt BBQ). Podczas zakupu, zwróćcie uwagę na materiał, z którego są wykonane.

3. Wykonanie kotła (piekarnika)

Kocioł, czyli główna komora grillowa (piekarnik), to fundament każdego grilla. Jego konstrukcja i materiał mają bezpośredni wpływ na zdolność do utrzymywania temperatury, równomierność pieczenia i trwałość całego urządzenia. Najlepsze modele posiadają piekarniki wykonane z grubego odlewu aluminium (doskonała akumulacja ciepła, odporność na rdzę) lub wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ważna jest także szczelność konstrukcji oraz solidność pokrywy – ciężka, dobrze dopasowana pokrywa minimalizuje utratę ciepła. Unikajcie cienkich blach, które łatwo się odkształcają i słabo trzymają temperaturę.

4. Liczba palników – odkryj zalety strefowego grillowania

Liczba głównych palników bezpośrednio przekłada się na wszechstronność grilla. Posiadanie co najmniej trzech palników pozwala na tzw. grillowanie strefowe. Możesz ustawić różne temperatury w poszczególnych częściach rusztu – np. jedną strefę z wysoką temperaturą do obsmażania, a drugą z niższą do delikatniejszego pieczenia lub utrzymywania ciepła gotowych potraw (grillowanie metodą pośrednią). Im więcej palników, tym większa kontrola nad możliwością jednoczesnego przygotowywania różnych dań wymagających odmiennych warunków. Dla większości użytkowników 3-4 palniki główne to optymalne rozwiązanie.

5. Składane półki i kompaktowe wymiary

Szczególnie ważny aspekt dla posiadaczy tarasów, balkonów czy mniejszych ogrodów. Składane półki boczne pozwalają znacząco zmniejszyć wymiary grilla, ułatwiając jego przechowywanie poza sezonem lub gdy nie jest używany. Sprawdź, czy mechanizm składania jest solidny i łatwy w obsłudze, a półki po rozłożeniu są stabilne i oferują wystarczająco dużo przestrzeni roboczej na akcesoria czy przygotowywane potrawy. Kompaktowe wymiary ogólne przy zachowaniu odpowiedniej powierzchni rusztu to duży atut.

6. Miejsce na butlę gazową 11 kg

Standardowa, 11-kilogramowa butla gazowa jest najpopularniejszym źródłem zasilania grilli w Polsce. Modele z zamykaną szafką dolną, która mieści taką butlę w środku, oferują dwie główne korzyści: estetykę (butla jest ukryta) oraz wygodę (całość tworzy mobilną jednostkę). Sprawdź w specyfikacji, czy dany model jest przystosowany do przechowywania butli 11 kg wewnątrz. Niektóre mniejsze lub bardziej kompaktowe konstrukcje mogą wymagać mniejszych butli lub umieszczenia butli na zewnątrz.

7. Dodatkowe palniki – rozszerz możliwości swojego grilla

Nowoczesne grille gazowe często oferują więcej niż tylko główne palniki pod rusztem:

Kuchenka boczna – standardowy palnik gazowy umieszczony w jednej z półek bocznych. Idealny do podgrzewania sosów, gotowania wody na dodatki (np. kukurydzę) czy smażenia – bez konieczności biegania do kuchni.

– standardowy palnik gazowy umieszczony w jednej z półek bocznych. Idealny do podgrzewania sosów, gotowania wody na dodatki (np. kukurydzę) czy smażenia – bez konieczności biegania do kuchni. Palnik boczny na podczerwień –specjalny palnik generujący bardzo wysoką temperaturę (nawet 800°C) w krótkim czasie. Doskonały do pieczenia steków i mięs. Może być umieszczony w półce bocznej lub jako dodatkowa strefa na głównym ruszcie.

–specjalny palnik generujący bardzo wysoką temperaturę (nawet 800°C) w krótkim czasie. Doskonały do pieczenia steków i mięs. Może być umieszczony w półce bocznej lub jako dodatkowa strefa na głównym ruszcie. Palnik rożna (tylny) –zazwyczaj umieszczony z tyłu piekarnika. Zapewnia równomierne opiekanie mięsa obracającego się na rożnie (np. kurczaka, pieczeni), tworząc chrupiącą skórkę. Niezbędny, jeśli planujesz korzystać z rożna obrotowego lub lubisz tego typu potrawy.

8. Rożen w zestawie

Jeśli marzy Ci się soczysty kurczak z rożna, sprawdź, czy interesujący Cię model posiada nie tylko dedykowany tylny palnik (patrz punkt 7), ale także czy zestaw rożna obrotowego (pręt, szpikulce, silniczek elektryczny) jest wliczony w cenę, czy stanowi akcesorium do dokupienia osobno.

9. Ruszt z wymiennym środkiem – grill wielofunkcyjny

Coraz popularniejsze rozwiązanie, znane np. z systemów GBS (Gourmet BBQ System) firmy Weber czy Switch Grid firmy Enders. Ruszt główny posiada okrągły, wyjmowany element centralny. W jego miejsce można włożyć dedykowane akcesoria, takie jak kamień do pizzy, żeliwny wok, patelnia, stojak na kurczaka czy kociołek. To proste rozwiązanie znacząco poszerza możliwości kulinarne grilla, zamieniając go w prawdziwą ogrodową kuchnię.

10. Wykonanie, grubość i wymiary rusztu

Ruszt to element mający bezpośredni kontakt z żywnością, dlatego bardzo ważna jest jego jakość.

Materiał – najpopularniejsze to żeliwo (doskonale akumuluje ciepło, tworzy charakterystyczne ślady na potrawach, wymaga konserwacji) i stal nierdzewna (trwała, łatwa w czyszczeniu, dobrze przewodzi ciepło, szczególnie grube pręty).

– najpopularniejsze to żeliwo (doskonale akumuluje ciepło, tworzy charakterystyczne ślady na potrawach, wymaga konserwacji) i stal nierdzewna (trwała, łatwa w czyszczeniu, dobrze przewodzi ciepło, szczególnie grube pręty). Grubość – im grubsze pręty lub masywniejszy ruszt żeliwny, tym lepiej magazynuje i oddaje ciepło, co przekłada się na równomierność pieczenia i jakość obsmażania.

– im grubsze pręty lub masywniejszy ruszt żeliwny, tym lepiej magazynuje i oddaje ciepło, co przekłada się na równomierność pieczenia i jakość obsmażania. Wymiar – powierzchnia robocza rusztu powinna być dopasowana do Twoich potrzeb i liczby osób, dla których najczęściej grillujesz. Zwróć też uwagę na obecność i rozmiar górnej półki do podgrzewania.

Wybór idealnego grilla gazowego na sezon 2025 to inwestycja, która wymaga przemyślenia. Mamy nadzieję, że ten przewodnik rozjaśnił nieco zawiłości techniczne i pomoże Wam znaleźć wymarzony sprzęt.

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez eksperta Decofire, który pokaże Wam i opowie o najważniejszych elementach grilla, które warto znać przed zakupem grilla gazowego:

Szeroki wybór grilli gazowych znajdziecie w sklepie Decofire: https://decofire.pl/grill-ogrodowy/gazowy

Artykuł sponsorowany