Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak zaskoczył swoją oceną Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie na antenie Radia ZET przyznał, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości uważa za wybitnego polityka. Szybko jednak zastrzegł, że się z nim nie zgadza.

Po raz kolejny powrócił temat ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Niedawno mówił o tym Radosław Sikorski, więc na na antenie Radia ZET pytanie o sprawę usłyszał Siemoniak. Wiceprzewodniczący Platformy nie wykluczył, że taki scenariusz jest możliwy do realizacji.

„Jeśli by chciał, to droga do tego jest otwarta. Nadal ma ogromny autorytet i wiele osób o nim myśli, że będzie potrzebny tu, w Polsce” – uważa Siemoniak. Ale to wszystko od niego zależy” – dodał wiceszef PO.

Poseł zastrzegł, że nie wie, czy Tusk w ogóle zechce powrócić do polskiej polityki na dobre. Z jego słów wynika jednak, że uznaje to za bardzo prawdopodobne. „Tusk jest aktywny w polskiej polityce. Widać, że polskie sprawy go przejmują. Jeśli kogoś tak przejmują polskie sprawy, to prędzej czy później powie: chcę wziąć ich kawałek w swoje ręce” – mówił Siemoniak.

Siemoniak o Kaczyńskim

Pojawił się także temat Marty Lempart, o której dawniej Siemoniak mówił jako o „wybitnej liderce”. „Tak, zdania nie zmieniam. Można się z nią zgadzać lub nie, ale za jej sprawą tysiące młodych ludzi wyszły na ulicę. To się nikomu innemu nie udało” – stwierdził.

Wielu słuchaczy mogło zaskoczyć, że podobnie wiceszef PO ocenia… prezesa PiS. „Jarosława Kaczyńskiego też uważam za wybitnego polityka choć kompletnie się z nim nie zgadzam” – powiedział Siemoniak. „Jeśli ktoś bardzo mocno potrafi wejść w wyobraźnię społeczną, to jest wybitny. Czy się z nim zgadzamy, czy nie. Czy odpowiadają nam wszystkie jego zachowania, czy nie odpowiadają” – podsumował.

