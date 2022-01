Trwa dyskusja o dziwnym zachowaniu posła Bartłomieja Sienkiewicza. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości sugerują, że niedyspozycja mogła mieć alkoholowe podłoże. Tymczasem Robert Kropiwnicki odpiera ataki. – Ja dzisiaj widziałem posła Suskiego, który porządnie się potknął. Mało się nie wywrócił prezesa Kaczyńskiego – zauważył w TVP. W końcu doszło do szybkiej wymiany zdań, w którą włączyła się Danuta Holecka.

Temat zachowania Bartłomieja Sienkiewicza podczas środowego posiedzenia Sejmu pojawił się podczas dzisiejszego wydania „Gościa Wiadomości” TVP. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej tłumaczył, że potknięcie nie jest niczym niezwykłym wśród dorosłych ludzi. – Ja dzisiaj widziałem posła Suskiego, który porządnie się potknął. Mało się nie wywrócił prezesa Kaczyńskiego – zauważył.

Z sugestią polityka opozycji nie zgodził się goszczący w studiu Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. – Każdy, kto widział ten film może sam wyrobić sobie opinię. Ja nie muszę jej podpowiadać. (…) Może pan poseł Sienkiewicz usłyszał, że jest obniżka VAT również na alkohol i chciał to uczcić. Ale żarty na bok. Oczywiście zachowanie dalece co najmniej wątpliwe – stwierdził.

– Poseł Suski się potknął i też niezdrowo wyglądał! I co, jest temat? – oponował Kropiwnicki. Polityk opozycji tłumaczył, że media publiczne nie zajmują się tematem pandemii i drożyzny, a zamiast tego starają się „przerzucić” uwagę widzów na sprawę Sienkiewicza.

– Bardzo bym prosił, by tak tragicznej sprawy jak ofiary pandemii koronawirusa nie wykorzystywać, by przykrywać stan wskazujący u posła Sienkiewicza. Nie godzi się – apelował Horała. – Nawet nie musiał robić testu alkomatem, mógł wyjść do mediów i wyjaśnić – zapewnił.

W końcu Kropiwnicki został zapytany przez prowadzącą Danutę Holecką, czy będzie przepraszał za zachowanie partyjnego kolegi. – Ale nie wiem za co ma przepraszać… – odparł.