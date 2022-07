Atak na pracowników TVP wywołał mnóstwo komentarzy w mediach. Zaskakującą opinią w tej sprawie podzielił się Bartłomiej Sienkiewicz. – Mamy pomysł na to, by szefostwo TVP odpowiedzialne za taki kurs – de facto nazistowskiej propagandy – poniosło za to konsekwencje – zapowiedział były szef MSW.

W niedzielę portal tvp.info doniósł o ataku niezidentyfikowanych mężczyzn na pracowników stacji. Dziennikarze opublikowali nagranie z awantury w mediach społecznościowych. Na materiale widać m.in. moment rzucenia w pracowników TVP butelką.

Od wczoraj sprawa jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Odniósł się do niej m.in. były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

– Mamy pomysł – nie będziemy go zdradzać – na to, żeby szefostwo telewizji publicznej, ludzie, którzy ponoszą odpowiedzialność za taki, a nie inny kurs de facto nazistowskiej propagandy, jaką oni prowadzą, jeśli chodzi o styl telewizji publicznej, ponieśli za to konsekwencje – w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Prowadzący rozmowę zapytał byłego ministra, czy nie posunął się za daleko z porównaniem „propagandy”. – A jak inaczej nazwać odczłowieczanie opozycji? (…) A czym to się różni od mówienia o tym, że wszystkiemu w Niemczech są winni Żydzi? Przecież to jest ten sam ton w propagandzie. Jeśli kilka razy puszcza się tę samą historię, która sugeruje, że Tusk jest Niemcem, że nie jest Polakiem, jest obcy, jest groźny – to czym się to różni od takich kanonów totalitarnej propagandy? – stwierdził.

Sienkiewicz nie chciał zdradzić, jaki plan wobec pracowników TVP ma obecna opozycja. – Mamy asa w rękawie i go użyjemy. I to jest wszystko, co możemy powiedzieć w tej sprawie – powiedział. Stwierdził jednak, że w jego ocenie osoby odpowiedzialne za niektóre działania TVP powinny ponieść odpowiedzialność karną.

– Nie będziemy w tej chwili mówić, w jaki sposób będziemy rozliczać telewizję publiczną, ponieważ jest za wcześnie, żeby o tym mówić. I nie chcemy zdradzać tych planów przed momentem objęcia władzy. Ale to, że to się stanie nie ulega wątpliwości – podkreślił.