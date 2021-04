Wciąż nie milkną echa wtorkowych negocjacji Lewicy z rządem, które zakończyły się zawarciem porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Część opozycji nie szczędzi bardzo ostrej krytyki pod adresem polityków Lewicy. Do tego grona dołączył także były minister w rządzie PO-PSL Bartłomiej Sienkiewicz.

Po wtorkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, politycy lewicy oświadczyli, że rząd zgodził się ich warunki. Negocjacje z rządem wywołują olbrzymie emocje wśród innych ugrupowań opozycyjnych. Lewica stała się celem zmasowanej krytyki ze strony wielu środowisk opozycyjnych.

Sienkiewicz o „absolutnych frajerach”

W ostrych słowach nie przebierają m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej, bo sprawa wywołała olbrzymie emocje. Krytyki nie szczędził Bartłomiej Sienkiewicz, który komentował wydarzenia w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. „Lewica usiadła do stołu z szulerem. Podpisała zobowiązanie in blanco. Rząd będzie nim wymachiwał w Unii Europejskiej, mówiąc: mamy wszystko uzgodnione, nawet z opozycją, nie musząc tym samym wyspowiadać się Polakom, w jaki sposób będzie dzielił te pieniądze” – mówił.

Sienkiewicz ocenił, że ostatnie działania polityków Lewicy są „absolutnie szkodliwe”. „Nie mówiąc o złamaniu jakichkolwiek marzeń o wspólnocie opozycji” – dodał były szef MSWiA w rządzie PO-PSL.

Emocje wyraźnie zaczęły brać górę, bo nie zabrakło również bardziej dosadnych słów. „Lewica zdradziła swoich wyborców, znalazła się w sytuacji absolutnych frajerów” – ocenił Sienkiewicz. Dodał, że Lewica oszukała opozycję, a PiS oszukało Lewicę” – dodał.

Lewica dogadała się z rządem

We wtorek Lewica prowadziła rozmowy z rządem, które zakończyły się porozumieniem. „Po pewnych negocjacjach, rząd zgodził się na warunki Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział po spotkaniu z premierem Robert Biedroń europoseł Lewicy.

Lewica jako warunki stawiała m.in. budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem. „Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych” – mówił Biedroń. „Przynajmniej 30 proc. środków z KPO trafi do samorządów” – wyliczał. „Dodatkowo trafi 300 mln euro do branż poszkodowanych w pandemii, w tym do gastronomicznej i hotelarskiej” – dodał.

