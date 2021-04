Strajk Kobiet ostro reaguje na postawę Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Na Twitterze pojawiła się informacja, że ugrupowanie ma „dobę na ogarnięcie się”. Co się stanie w przeciwnym razie?

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Teraz Krajowy Plan Odbudowy ma trafić do Sejmu, gdzie prawdopodobnie spotka się ze sprzeciwem posłów Solidarnej Polski. W tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość próbuje szukać sojuszników, między innymi w Lewicy.

Rząd zgodził się na włączenie do Krajowego Postulatu Odbudowy postulatów Lewicy, wśród których były miedzy innymi budowa 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem oraz przeznaczenie 2,2 mld zł na szpitale powiatowe. Wiele wskazuje na to, że w tej sytuacji Lewica poprzez KPO, co nie spodobało się Koalicji Obywatelskiej. Jej posłowie twierdzą, że z PiS-em nie należy rozmawiać na żaden temat.

Przeciwko postawie Lewicy jest również Strajk Kobiet, który wymownie odniósł się do tego na Twitterze. „W sprawie Lewicy ogłaszamy krótko: wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy. Mafia nie przestanie być mafią, bo Lewica grzecznie wciśnie guzik” – czytamy.

Co dokładnie oznacza ta groźba? Tego na razie nie wiadomo.

Źr.: Twitter/StrajkKobiet