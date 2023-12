W piątek media obiegła zdumiewająca informacja o tym, że legendarny dziennikarz muzyczny Marek Sierocki stracił zatrudnienie w Telewizji Polskiej. Początkowo jedynie potwierdził te doniesienia, ale ich nie komentował. Teraz zdecydował się szerzej zabrać głos.

Niemal od razu po pojawieniu się informacji o zakończeniu współpracy, Marek Sierocki ją potwierdził w rozmowie z Onetem. Nie chciał wtedy jeszcze szerzej komentować tego, co się stało. Media informują, że dziennikarz podpisał z TVP umowę o współpracy, którą zawarto jedynie do końca roku. Nowe władze telewizji nie zdecydowały się na jej przedłużenie w przyszłym roku.

Teraz Sierocki w rozmowie z „Faktem” postanowił nieco szerzej odnieść się do kwestii zakończenia jego współpracy z Telewizją Polską. Dziennikarz ujawnił, że na pewno zechce trochę odpocząć. „Na pewno sobie odpocznę, nie mam na razie żadnych planów” – powiedział.

Sierocki dodał, że telewizja nie była jego jedynym zajęciem. Na co dzień pracuje również w Radiu Plus, co bardzo lubi. „Skupię się na radiu. To jest moja praca” – wyjaśnia dziennikarz.

Na antenie Radia Plus Sierocki od poniedziałku do piątku w południe prowadzi „Przebojową Pocztę Marka Sierockiego”, a w piątki i w soboty od godziny 20 „Prywatkę z Markiem Sierockim”. Natomiast w niedzielę od godziny 15 można w eterze usłyszeć jego „Muzyczny Alfabet”.

Źr. Interia