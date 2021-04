Od piątku siłownie, baseny, kluby i centra fitness będą dostępne dla zdecydowanie mniejszej grupy osób, niż miało to miejsce dotąd. Choć i tak mogli tam uczęszczać wyłącznie sportowcy zawodowi, czyli członkowie związków sportowych, to masowo omijano to ograniczenie. Resort postanowił z tym definitywnie skończyć.

Dotychczasowe obostrzenia udostępniały siłownie i baseny wyłącznie dla sportowców zawodowych. Wiele osób jednak obchodziło te restrykcje zapisując się do nowo powołanych związków sportowych. Dużą popularnością cieszyły się m.in. Polski Związek Przeciągaczy Liny, czy Polski Związek Grania w Butelkę. Rząd postanowił skończyć z tym i definitywnie domknąć furtkę, która umożliwiała obchodzenie przepisów.

W piątek wchodzi w życie rozporządzenie RM precyzujące zasady korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness.Będą z nich mogli korzystać wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimp.⤵️ https://t.co/nnzG6fZCGo — Ministerstwo Kultury i Sportu (@MKDNiS) April 1, 2021

„Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (…), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów” – czytamy w komunikacie.

Kiedy wrócą siłownie i baseny?

Sportowcy amatorscy będą mogli trenować jedynie poza obiektami sportowymi. Na razie nie podano konkretnej daty, kiedy wrócą siłownie i baseny. Ogólnie stwierdzono, że nastąpi do po „odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej”.

„Wprowadzane ograniczenia wynikają ze wzrostu liczby zakażeń COVID-19 i mają służyć ograniczeniu sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów” – zaznaczono w komunikacie.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 30 546 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W piątek notujemy więc spadek zakażeń w stosunku do danych z dwóch ostatnich dni. Resort poinformował również o śmierci 497 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 387 511 przypadków zakażenia koronawirusem. 54 165 osób nie żyje a 1 911 249 uznano za wyzdrowiałe.

