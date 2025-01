Dlaczego wiele kobiet popiera Karola Nawrockiego, a Rafał Trzaskowski w tej klasyfikacji musi nadrabiać straty? Swoją analizę przedstawił w TVN Info Bartłomiej Sienkiewicz. – To jest pewna stała, nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki – podkreślił.

Dorota Wysocka-Schnepf gościła u siebie Bartłomieja Sienkiewicza. Dziennikarka TVP Info postanowiła zapytać byłego ministra kultury wyniki sondażu Ipsos dla „19.30”. Wskazują one bowiem, że Rafał Trzaskowski ma wielki problem, by pozyskać głosy kobiet.

– Rafał Trzaskowski traci głosy kobiet, w dzisiejszym sondażu IPSOS dla „19:30” w deklaracjach głosowania na Karola Nawrockiego przeważają kobiety (24 do 20 proc.) Karol Nawrocki ma więcej kobiet wśród elektoratu niż Rafał Trzaskowski, dlaczego? – zapytała dziennikarka.

Sienkiewicz o kobietach głosujących na PiS. Dlaczego to robią?

Sienkiewicz uważa, że wynika to ze specyfiki elektoratu. – Myślę, że to jest z jednej strony ta część elektoratu, która jest przywiązana do tradycyjnych ról, gdzie to mężczyzna, głowa rodziny, decyduje, jakie kto ma poglądy polityczne. To jest pewna stała, nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki – oświadczył eurodeputowany KO.

– A może my się mylimy, że kobiety są tak postępowe? – zastanawiała się Wysocka-Schnepf. Sienkiewicz przekonuje jednak, że obóz rządzący ma w składzie formacje konserwatywne. – Nie jest tajemnicą, że Polskie Stronnictwo Ludowe zaciągnęło hamulec ręczny, dość szybko i brutalnie, na wszystkie sprawy, z którymi myśmy szli do wyborów – podkreślił.

– Chcieliśmy uregulować to zwłaszcza po 8 latach PiS-u, który z pewnego zwrotu antykobiecego uczynił sobie sztandar. Mówię o aborcji, o związkach partnerskich, o zniesieniu karalności aborcji – dodał.

W opinii Sienkiewicza niskie notowania wśród kobiet mogą być oznaką zniecierpliwienia. Następnie zwrócił uwagę na możliwość wywierania presji na PSL. – Im więcej pytań do lidera tego ugrupowania, pana Kosiniaka-Kamysza, pana wicepremiera, dlaczego powstrzymuje to, co większość kobiet uważa za przynależne im prawa, no to może ten nacisk okaże się skuteczny – oświadczył.

➡️Kobiety głosujące na Trzaskowskiego są nowoczesne i postępowe, a te głosujące na Karola Nawrockiego siedzą pod butem swoich mężów… pic.twitter.com/P6F34IEZZz — jachcy🇵🇱 (@jachcy) January 18, 2025

Przeczytaj również: