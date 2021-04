Do skandalicznej sytuacji doszło w jednym ze spotkań hiszpańskiej La Liga. W meczu Cadiz – Valencia jeden z zawodników, Mouctar Diakhaby, miał zostać obrażony na tle rasowym. Zawodnicy zeszli z boiska.

Do całego zdarzenia doszło w 28. minucie meczu miedzy Cadiz CF a Valencia CF. Przy wyniku 1:1, Juan Cala z zespołu gospodarzy miał rzucić uwagę w kierunku Monctara Diakhaby’ego. Nie wiadomo dokładnie, co powiedział zawodnik, jednak w środku boiska doszło do przepychanki. Interweniowali pozostali zawodnicy a sędzia przerwał mecz.

Po chwili piłkarze Valencii postanowili opuścić boisko. „Nie dla rasizmu” – napisała drużyna w mediach społecznościowych. Jak informują hiszpańskie media, Diakhaby miał zostać obrażony na tle rasowym.

Po około 15 minutach zawodnicy Valencii zdecydowali się wrócić do gry. Miał ich do tego namówić sam Mouctar Diakhaby, który jednak sam na murawie się już nie pojawił. Zmienił go Hugo Guillamon Sanmartin. „Zawodnik, który został znieważony na tle rasowym zażądał, by jego koledzy wrócili na boisko. Wspieramy Cię, Mouctar. Nie dla rasizmu” – napisano w mediach społecznościowych Valencii.

Po starciu słownym Cali z Mouctarem Diakhabym cały zespół Valencii CF opuścił boisko.



Obrońca Nietoperzy miał zostać obrażony na tle rasowym i sam nie wyszedł już na murawę… Spotkanie Cádiz CF z Valencią CF zostało jednak wznowione. pic.twitter.com/WaqZzgi5RY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 4, 2021

Źr.: WP Sportowe Fakty, Twitter/ELEVEN SPORTS PL