Prowadzący „Pytanie na śniadanie” Łukasz Nowicki nie ma ostatnio dobrej passy. Po tym, jak lekceważąco wypowiadał się o osobach z depresją, teraz na wizji rzucił bułki na ziemię. Widzowie nie kryli oburzenia jego zachowaniem.

Na początku czerwca Łukasz Nowicki i Ida Nowakowska znaleźli się w ogniu krytyki. Wszystko za sprawą lekceważącego podejścia do osób z depresją. „Jak mam doła na przykład czasami, myślę sobie, że wziąłbym sobie takie lekarstewko i byłbym taki wesoły i szczęśliwy, i świat byłby taki piękny i różowy. A to chyba nie jest takie oczywiste” – mówił.

Niestety, wpadka niewiele nauczyła prowadzącego. Ostatnio znów wywołał oburzenie widzów, tym razem za sprawą braku szacunku do pieczywa. Rozmowa na antenie „Pytania na śniadanie” dotyczyła nawyków żywieniowych Polaków. Prowadzący Łukasz Nowicki i Ida Nowakowska rozmawiali między innymi o sposobach na przyrządzenie zdrowych potraw na grilla. W pewnym momencie jedna z ekspertek stwierdziła, że należy wyeliminować z diety białe pieczywo i zażartowała, że nie wie, co na stole robią bułki.

W tym momencie Nowicki wziął koszyk z pieczywem i wyrzucił go na podłogę. To spotkało się z ostrą reakcją fanów w mediach społecznościowych. Wiele osób zarzuca prowadzącemu brak szacunku. „Jest tyle osób głodnych, że chętnie podniosłoby te bułki z ziemi i zjadło, powinien pan przeprosić za to, co pan zrobił” – czytamy w jednym z komentarzy.

Kto by się spodziewał, że akurat w TVP okażą taki brak szacunku dla pieczywa… pic.twitter.com/PlbwPoTrql — Jarek Pikulski 🇵🇱 (@JarekPikulski) July 3, 2020

Czytaj także: Kuba Wojewódzki pokazał widok z nadmorskiego apartamentu. Robi wrażenie! [FOTO]

Źr.: TVP, Twitter/Jarek Pikulski