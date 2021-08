Turyści skandalicznie zachowali się wobec jelenia, którego spotkali w drodze nad Morskie Oko. Wszystko nagrano kamerą jednego z telefonów.

Szlak nad Morskie Oko to jedna z najpopularniejszych górskich dróg. Przemierza go masa turystów – zarówno latem, jak i zimą. Trasa, pomimo swojej niezwykłej popularności, cały czas zaskakuje. M.in. obecnością dzikich zwierząt.

Ostatnio do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak do turystów zmierzających nad Morskie Oko podszedł dziki jeleń. Zwierzę nie atakowało ludzi i było spokojne. Tego samego nie można powiedzieć jednak o turystach, którzy zachowywali się skandalicznie.

Na udostępnionym w serwisie YouTube filmie widzimy, jak grupa osób otacza jelenia, a następnie zachowuje się w wyjątkowo kontrowersyjny sposób. Jeden z mężczyzn bierze zwierzę za jego rogi i zaczyna szarpać. Inni ludzie klepali zwierzę, co z pewnością nie sprawiało mu przyjemności.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy dotyczących zachowania turystów podróżujących szlakiem nad Morskie Oko. Lwia część z nich była wobec tych ludzi bardzo krytyczna. Turyści powinni mieć również świadomość, że takie zachowanie wobec dzikich zwierząt może mieć zgubne skutki.

„Rolą parku narodowego jest ochrona naturalnych zachowań dzikich zwierząt. Ci ludzie i tak tego nie zrozumieją. […] Gdy takie zdemoralizowane zwierzę podrośnie, spotkanie z agresywnymi ludźmi może okazać się fatalne w skutkach. W przypadku mniejszego człowieka lub dziecka może stanowić realne zagrożenie. A ludzie nie widzieli jak zwierzęta zachowują się, kiedy poczują się zagrożone. One nie odejdą, czy odskoczą na metr. To są gwałtowne ruchy i reakcje, które są trudne do wyobrażenia dla takich osób” – tłumaczy Tomasz Skrzydłowski z TPN w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.