Telewizja Polska wydała specjalne oświadczenie w sprawie braku sublicencji na transmisję Pucharu Świata w skokach narciarskich. W najbliższym sezonie dyscyplina ta ma być transmitowana na antenie TVN.

Skoki narciarskie od początku transmitowane są na antenie Telewizji Polskiej. Od 2015 roku prawa do transmisji posiada Discovery, które jednak udzielało ich Telewizji Polskiej na zasadzie sublicencji. W tym roku jest inaczej i trudno nie zobaczyć w tym efektu sporu politycznego wokół stacji TVN. Skoki narciarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być transmitowane przez publicznego nadawcę, ale od najbliższego sezonu ma nim być właśnie TVN.

Telewizja Polska wydała już oświadczenie w tej sprawie. „To sytuacja bez precedensu, gdyż Telewizja Polska transmituje skoki narciarskie od kilkudziesięciu lat, budując popularność dyscypliny, rozpoznawalność zawodników i zwiększając ekspozycję sponsorów. Trudno nie wiązać tej decyzji z próbą wpisania sportu w spór polityczny wokół stacji TVN i używania skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w tym sporze. Telewizja Polska otrzymała sygnały, że sytuację tę z niepokojem przyjęli również nasi partnerzy z Polskiego Związku Narciarskiego” – czytamy.

TVP zaapelowała do grupy Discovery o udzielenie sublicencji na transmisję skoków narciarskich, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach. „Dbając o polski sport oraz interes społeczny apelujemy do grupy Discovery o wyłączenie sportu z trwającego sporu politycznego i podjęcie negocjacji w dobrej wierze, aby nie niszczyć tego, co Telewizja Polska przez wiele ostatnich lat budowała i pozwolić dalej milionom Polaków na przeżywanie wspólnych sportowych emocji” – czytamy dalej.

Pełną treść komunikatu można zobaczyć TUTAJ.

Żr.: TVP