Katarzyna Skrzynecka najwyraźniej ma już dość pandemii i obostrzeń, bo na Instagramie opublikowała dosadny wpis. Wszystko wskazuje na to, że długotrwała pandemia i wprowadzane z jej powodu obostrzenia dają się mocno we znaki znanej aktorce.

Wiele wskazuje na to, że czarę goryczy przelała jej sytuacja zawodowa, bo poinformowała, że teatr, w którym występuje ma problemy. Skrzynecka poinformowała, że właśnie otrzymała wiadomość e-mail, w której poinformowano ją, że teatr pozostanie zamknięty co najmniej do końca kwietnia bieżącego roku.

„Za oknem kolejny dzień szarugi, bez śniegu, ciemno już od rana… na mailu oficjalne info z teatru : pozostajemy zamknięci do końca kwietnia …” – pisze aktorka na Instagramie.

Skrzynecka ma dość

Przy okazji aktorka postanowiła nawiązać do ogólnej sytuacji i najnowszych doniesień medialnych. Nie sprecyzowała jednak, które medialne doniesienia ma konkretnie na myśli.

„Newsów telewizyjnych zgroza słuchać – festiwal hejtu i frustracji… czasem nawet najbardziej kulturalny optymista nie da rady nie powiedzieć „ku*wa…” – podsumowała Skrzynecka. „Trzymajcie się jakoś” – zwróciła się na koniec do internautów śledzących jej profil na Instagramie.

Źr. instagram