Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zachęca do szczepienia się przeciwko Covid-19 i oświadczył, że sam przyjmie szczepionkę, kiedy przyjdzie jego kolej. „To kwestia poczucia odpowiedzialności za siebie innych” – podkreślił.

„Etyczne wątpliwości co do szczepionki rozwiązują dokumenty Stolicy Apostolskiej, watykańska Kongregacja Nauki Wiary, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Szczepienie to sprawa poczucia odpowiedzialności za siebie i za bliźnich. Z tego poczucia odpowiedzialności wynika powinność skorzystania z tej metody walki z pandemią” – powiedział abp Skworc w wywiadzie dla diecezjalnego Radia eM.

„Zachęcam do szczepień, i to nie tylko słowem. Kiedy przyjdzie moja kolej, także skorzystam ze szczepionki, z tej formy pomocy, abyśmy jak najszybciej przezwyciężyli to zagrożenie, jakim jest pandemia. Wszyscy tęsknimy za normalnością, dlatego szczepieniom mówimy tak!” – podkreślił hierarcha.(PAP)

kon/ drag/