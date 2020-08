Wieczysta Kraków pokonała Prądniczankę Kraków 7-0 w meczu krakowskiej ligi okręgowej. W meczu, w barwach gospodarzy, wystąpił Sławomir Peszko, który koncertowo zmarnował rzut karny.

Wieczysta Kraków to ewenement na skalę całego kraju. Występujący w okręgówce klub, dzięki bogatemu sponsorowi, może pochwalić się naprawdę potężnym budżetem. Niedawno władze drużyny wprawiły w zdumienie kibiców piłki nożnej nad Wisłą sprowadzając Sławomira Peszkę i ogłaszając, że to wokół byłego reprezentanta Polski budowany będzie zespół.

Dzięki transferowi „Peszkina” Wieczysta dała się poznać szerszemu gronu kibiców. Sławomir Peszko udzielał bowiem licznych wywiadów, w trakcie których zachwalał wizję klubu i podkreślał, że chce pomóc właścicielowi w spełnianiu jego sportowych ambicji.

Wieczysta udanie rozpoczęła sezon w okręgówce i spora w tym zasługa Peszki. Dziś pokonała 7-0 Prądniczankę Kraków, a były gracz m.in. krakowskiej Wisły strzelił jedną z bramek. Wcześniej koncertowo zmarnował jednak rzut karny.

Sławomir Peszko przestrzelił karnego. Internauci żartują z piłkarza

Peszko podszedł do karnego przy wyniku 1-0 dla Wieczystej. Mógł podwyższyć rezultat spotkania, jednak jedenastkę wykonał fatalnie. „Peszki” wziął rozbieg i – chcąc zapewne ulokować futbolówkę w okienku bramki – huknął wysoko nad poprzeczką.

To wywołało oczywiście falę drwin wśród internautów. Sławomir Peszko budzi bowiem wśród kibiców skrajne emocje. Jedni lubią go i cenią, inni wręcz przeciwnie. „Może gdyby Wieczysta przygotowywała się do sezonu na Bali, to ten strzał Peszki z rzutu karnego byłby lepszy…” – napisał pan Tomasz na Twitterze. Do swojego wpisu dołączył film, na którym widać jak były reprezentant Polski koncertowo marnuje jedenastkę.

Może gdyby Wieczysta przygotowywała się do sezonu na Bali, to ten strzał Peszki z rzutu karnego byłby lepszy… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5tfT3WZObc — Tomasz Galiński (@T_Galinski) August 22, 2020

W dalszej części meczu Sławomir Peszko odkupił swoje winy. Trafił bowiem do siatki i dołożył swoją cegiełkę do efektywnego zwycięstwa Wieczystej Kraków. Po trzech rozegranych meczach (jeden mecz ekipa z Krakowa pauzowała) „Peszkin” i jego koledzy plasują się na czele tabeli krakowskiej ligi okręgowej. Mają na koncie 9 punktów, czyli komplet zwycięstw.

Następny mecz Wieczysta zagra na wyjeździe z Kaszowianką Kaszów. Spotkanie zaplanowano na 30 sierpnia na godzinę 14.