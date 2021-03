Wygląda na to, że Sławomir zdecydował się na metamorfozę. Pod najnowszym zdjęciem wokalisty pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów, którzy twierdzą, że nie mogą go poznać. Skąd taka decyzja?

Sławomir Zapała to z pewnością jeden z bardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce. Zasłynął przede wszystkim hitem „Miłość w Zakopanem”, który na YouTube został odtworzony ponad 200 milionów razy. W ostatnim czasie, podobnie jak inni artyści, Sławomir jest odcięty od koncertowania, jednak czasu nie marnuje.

Z najnowszego zdjęcia wynika, że wokalista wybrał się na wakacje. I chociaż jako miejsce swojego pobytu oznaczył Mazury, to fotografia wskazuje na znacznie cieplejsze rejony. Wygląda na to, że Sławomir postanowił skorzystać z uroków wędkarstwa, chociaż fani zwrócili uwagę na coś zupełnie innego.

Muzyk przeszedł bowiem metamorfozę i postanowił zapuścić brodę. To duża zmiana, ponieważ do tej pory znany był z charakterystycznego wąsa. Nie brakuje zaskoczonych fanów, którzy twierdzą, że nie mogli go poznać. Czy faktycznie Sławomir aż tak się zmienił? Zdjęcie można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Popek ma poważną kontuzję. Nie zawalczy na Fame MMA!

Źr.: Instagram/slawomir_gwiazda_rock_polo