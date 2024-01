Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów – zapowiada premier Donald Tusk. Słowa szefa rządu były szeroko komentowane w sieci. Zwłaszcza kolejne zdanie…

Premier Donald Tusk zapowiada dalsze rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach obóz rządzący podjął szereg decyzji personalnych, jednak z zapowiedzi ludzi KO wynika, że to dopiero początek. W taką narrację wpisuje się także komunikat Tuska.

– Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo – zapowiada premier. Słowa Tuska wywołały szeroką reakcję w sieci.

Nie mam pojęcia dlaczego przyszło mi do głowy stare powiedzenie " złodziej krzyczy, łapać złodzieja" :) https://t.co/SjIn3CdGek

😡 Wielki demokrata który uważa, że 9 wyborów z rzędu wygranych przez @pisorgpl to "okupacja". Mówi 8-10 milionom Polaków, że zaprosili do rządzenia Polską "okupantów". Niech to powie też jutro na spotkaniu z Prezydentem RP @AndrzejDuda, że jest częścią "władzy okupacyjnej" w 🇵🇱. https://t.co/fywyoljes1