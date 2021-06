Martin Dubravka pomylił dyscypliny? Bramkarz Słowaków popełnił szokujący błąd podczas meczu z Hiszpanami. Skończyło się bramką samobójczą, która z pewnością przejdzie do historii futbolu.

Emocje w meczu Hiszpania – Słowacja. W 12. minucie spotkania brakarz naszych sąsiadów, Martin Dubravka, sensacyjnie obronił rzut karny Alvaro Moraty i wydawało się, że jest na najlepszej drodze by zostać bohaterem spotkania.

Niestety jeszcze w pierwszej połowie spotkania zrobił coś, co przyćmi jego występ w całym turnieju. W 30. minucie meczu strzał na bramkę Słowacji oddał Pablo Sarabia. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od poprzeczki i poszybowała na kilkanaście metrów w powietrze.

Dubravka śledził lot futbolówki, chcąc ją wybić lub złapać. Zdecydował się na to pierwsze rozwiązanie, jednak sposób, w jaki je wykonał przejdzie do historii. Bramkarz wbił piłkę do swojej siatki wprawiając w osłupienie kibiców Słowacji.