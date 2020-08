Łukasz Szumowski złożył we wtorek rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Wiele osób zauważyło, że miał na sobie charakterystyczny krawat. W programie „Gość Wydarzeń” skomentował swój sentyment do niego.

We wtorek podczas specjalnej konferencji prasowej Łukasz Szumowski poinformował, że rezygnuje z funkcji ministra zdrowia. Podkreślił, że taką decyzję zamierzał podjąć jeszcze na początku 2020 roku, jednak sytuacja zmieniła się w związku z pandemią koronawirusa. Teraz, jego zdaniem, Polska jest dobrze przygotowana na to, co może wydarzyć się jesienią.

Tymczasem wiele osób zauważyło, że Łukasz Szumowski składając dymisję miał na sobie charakterystyczny krawat. Ten sam miał na sobie w styczniu 2018 roku, gdy był powoływany na stanowisko ministra zdrowia. „Dokładnie tak. Wszyscy moi doradcy mówią, że krawat jest fatalny, a ja go uwielbiam. Jak mam bardzo ważne wydarzenia w życiu, to go zakładam” – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsatu.

Łukasz Szumowski podkreślił, że krawat miał na sobie również między innymi na zaprzysiężeniu poselskim. „Jestem w nim teraz, jak złożyłem rezygnację. To krawat, który mi przynosi szczęście” – mówił.

Czytaj także: Szumowski podał się do dymisji, choć jeszcze niedawno to wykluczał. Teraz się tłumaczy

Źr.: Polsat News