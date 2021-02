Okoliczności śmierci 3-letniej Hani z Kłodzka wstrząsnęły całą Polską. Dziewczynka była od wielu miesięcy maltretowana przez swoją matkę i jej partnera. Jeden z ataków zakończył się śmiercią. W sprawie interweniował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Hania trafiła do szpitala w Kłodzku (woj. dolnośląskie) w piątek, 19 lutego. Dziewczynka została przetransportowana do placówki w ciężkim stanie. Jej matka twierdziła, że polewała ją zimną wodą przez ok. 3-5 minut za to, że zmoczyła się w łóżeczku. Dziecko zaczęło wymiotować i tracić przytomność, więc wezwała pogotowie. Niestety 3-latki nie udało się uratować.

Wkrótce 30-letnia matka usłyszała zarzut znęcania się nad córeczką. Jednak kolejne ustalenia śledczych odsłoniły wstrząsające szczegóły. 3-letnia Hania była od wielu miesięcy maltretowana przez matkę i jej konkubenta, 25-letniego Łukasza B. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad dzieckiem.

Wstępne ustalenia wskazują, że to właśnie konkubent kopnął leżącą na podłodze dziewczynkę w brzuch. Sekcja zwłok przeprowadzona we wrocławskim Zakładzie Medycyny Sądowej potwierdziła, że przyczyną śmierci 3-latki nie było wyziębienie organizmu, lecz wielonarządowy uraz w obrębie jamy brzusznej.

Śledczy ustalili, że dziecko było regularnie bite po plecach i rękach. 3-letnią Hanię często polewano lodowatą wodą.

Wstrząsające kulisy śmierci 3-letniej Hani z Kłodzka. Interweniuje minister sprawiedliwości

W sprawę zaangażował się minister Zbigniew Ziobro. Jeszcze w czwartek szef resortu sprawiedliwości poinformował o ustaleniach sekcji zwłok. Następnego ogłosił, że prowadząca sprawę Prokuratura Okręgowa w Świdnicy postawił matce i jej konkubentowi zarzut zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem.

W sobotę rano Ziobro poinformował, że mężczyzna miał się przyznać do pobicia dziewczynki.