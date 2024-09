Smolasty opublikował niepokojący wpis. Raper zamieścił zdjęcie ze szpitala.

Ostatnio o Smolastym jest bardzo głośno w sieci. Wszystko za sprawą koncertu w Nysie, podczas którego muzyk wszedł na scenę i oznajmił, że nie da rady zagrać koncertu. Następnie zaczął sugerować, że został wrobiony przez menadżera, który „ustawił” mu dwa koncerty jednego dnia. Zasugerował nawet, że go… zwolni.

Ostatecznie sprawa została wyjaśniona, a Smolasty wytłumaczył fanom, że był świadomy faktu, iż ma taką trasę koncertową. Menadżer posadę zachował, a wcześniej, w rozmowie z mediami, całej sprawy nie chciał komentować.

Niedługo później doszło do kolejnego skandalu. Tym razem Smolasty, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie pojawił się na Dniach Konstantynowa. Teraz do sieci trafiło jednak dość niepokojące zdjęcie.

Widzimy na nim „Smołę”, który leży na szpitalnym łóżku. Dodatkowo, artysta zamieścił dość niepokojący wpis. – Życie > kariera. Dzięki za szczerą troskę. Do zobaczenia wkrótce, może… – napisał. O co chodzi? Wiele wskazuje na to, że muzyk jest po prostu przemęczony trasą koncertową i musiał poddać się hospitalizacji. Na ten moment, poza wpisem w mediach społecznościowych, innych informacji nie ma.

