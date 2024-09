Nowe informacje ws. tragedii w Drobinie, gdzie w mieszkaniu wikarego znaleziono zwłoki. Serwis WP porozmawiał z mieszkańcami.

Dziennikarze serwisu Wirtualna Polska udali się do Drobina, gdzie doszło do ogromnej tragedii. W tamtejszej parafii, w mieszkaniu wikarego, znaleziono ciało młodego mężczyzny. Sprawa jest bardzo tajemnicza, śledczy nie chcą mówić zbyt wiele. Reporterzy porozmawiali więc z mieszkańcami.

Co ci sądzą o całym zdarzeniu? Czy wiedzą coś więcej? – Ja nie widziałam, żeby coś niepokojącego działo się w tej parafii. Od wczoraj tylko czytam doniesienia w mediach społecznościowych. Jeżeli cokolwiek z tego, co ludzie piszą, to prawda, jest to niebywały skandal i wstyd dla Kościoła – mówi pani Małgorzata.

Pan Artur również przyznaje, że „nie ma pojęcia, co tam się mogło stać”. Jak podkreśla „jest w szoku” podobnie jak inni mieszkańcy. – Jedni mówią, że tam była libacja, inni mówią o narkotykach i seksie. Ja sam nie wiem, co mam o tym myśleć – dodaje.

Prokuratura podaje, że na ciele denata nie stwierdzono żadnych zewnętrznych obrażeń. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Cały czas jednak wiemy na temat tej sprawy bardzo niewiele.

