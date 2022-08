Brzmi to co najmniej zaskakująco. Snoop Dogg, jeden z najpopularniejszych raperów na świecie, zamieścił na swoim Instagramie nagranie z TVP, dokładnie z „Pytania na śniadanie”. Widać na nim słynną już nieudaną sztuczkę sprzed lat, w wyniku której poszkodowana została Marzena Rogalska. Raperowi postanowił odpowiedzieć Tomasz Kammel.

Snoop Dogg to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych muzyków na świecie. Jego profil na Instagramie śledzi ponad 75 milionów osób, jest on zresztą prowadzony bardzo aktywnie. Raper dzieli się w nim nie tylko swoim prywatnym życiem, ale zamieszcza między innymi memy czy zabawne nagrania. Tym razem padło na Telewizję Polską.

Muzyk zamieścił nagranie, które ma już kilka lat, ale z pewnością zyska teraz drugie życie. Pochodzi ono z „Pytania na śniadanie” prowadzonego wówczas przez Marzenę Rogalską i Tomasza Kammela. W Polsce nagranie jest dobrze znane, chodzi o feralny wypadek podczas nieudanej sztuczki, gdy Marzena Rogalska wbiła sobie w dłoń gwóźdź.

Co ciekawe, raperowi postanowił odpowiedzieć Tomasz Kammel. „To było naprawdę złe. Niektórzy nie chcieli uwierzyć, że to prawda i robili mnóstwo głupich żartów. Prawda jest taka, że to nie był fake a dziewczyna została ciężko ranna. Wiem to na pewno, bo w tym momencie stałem obok nich obu. Złe wspomnienia” – napisał.

