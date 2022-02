Agresywne plany Władimira Putina spotkały się z reakcją międzynarodową. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o możliwym powstaniu nowego sojuszu na linii Londyn-Warszawa-Kijów. Plany te dosadnie podsumował Sławomir Mentzen z Konfederacji.

W ostatnich tygodniach relacje rosyjsko-ukraińskie poważnie zaostrzyły się. Z medialnych informacji wynika, że Władimir Putin zgromadził na granicy z Ukrainą ponad 100 tys. żołnierzy. To uruchomiło falę spekulacji na temat potencjalnej inwazji Rosji na teren naszego sąsiada…

Jak donosi brytyjska redakcja BBC, w reakcji na zaognienie sytuacji Wielka Brytania, Polska i Ukraina zamierzają powołać do życia nowy sojusz, który poprawiłby bezpieczeństwo w regionie. Choć wiadomość ta nie została jeszcze potwierdzona, to już we wtorek premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty w Kijowie, zapowiedział wsparcie od Polski dla Ukrainy.

– Jesteśmy gotowi, tak jak o tym przed chwilą rozmawialiśmy, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym – zapewnił szef polskiego rządu.

Doniesienia o zacieśnieniu współpracy polsko-ukraińskiej nie spodobały się niektórym polskim politykom. Sceptyczne nastawienie widać w środowisku Konfederacji. Politycy kwestionują sens budowy nowego sojuszu. Sprawę dosadnie skomentował Sławomir Mentzen.

– To świetna wiadomość, że Brytyjczycy znowu chcą walczyć z wrogiem do ostatniego Polaka – napisał.