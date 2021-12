Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza bardzo silną pozycję Prawa i Sprawiedliwości na scenie politycznej. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć aż na 38 proc. głosów. To dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu.

Zmian poparcia nie zanotowała również druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska. Na największą formację opozycyjną chęć głosowania zadeklarowało 24 proc. ankietowanych. Z kolei Polskę 2050 Szymona Hołowni popiera 14 proc. badanych – wzrost o 1 punkt.

Wzrost poparcia zanotowała Konfederacja. Obecnie chęć głosowania na to ugrupowanie deklaruje 11 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Do Sejmu weszłaby także Lewica z poparcie 7 proc. – o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzedniej fali. Inne partie nie przekraczają progu wyborczego.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1076 osób w dniach od 10 do 13 grudnia 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl