Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości pod względem poparcia społecznego. Zmiany zaszły jednak na dalszych pozycjach.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. 38,4 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć głosowania na obóz rządzący. Oznacza to spadek o 0,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska). Sondaż wskazuje, że na największą formację opozycyjną chęć głosowania zadeklarowało 27 proc. badanych. To wzrost o 0,6 pp.

Największa zmiana zaszła na dalszych miejscach. Trzecie miejsce zajęła Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 10,5 proc. głosów (wzrost o 2 pp.), a czwarte Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc. (spadek o 1,1 pp.)

Do Sejmu dostałyby się też Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 7,3 proc. (spadek o 1 pp.) i PSL-Koalicja Polska – 6,7 proc. (wzrost o 0,1 pp.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 28-29 kwietnia 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1042 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.

