Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na wysoki wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Formacje opozycyjne nie notują żadnych zmian lub nieduże spadki poparcia.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Sondaż przynosi bardzo dobre wieści dla polityków partii rządzącej, bo zanotowała ona wzrost poparcia aż o 7 pkt. proc. względem poprzedniego badania. Obecnie może liczyć na poparcie aż 38 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce w zestawieniu nadal notuje Koalicja Obywatelska. Największa siła opozycyjna cieszy się poparciem 26 proc. respondentów – a więc bez zmian. Nie uległo zmianie również poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni – 12 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się Konfederacja z poparciem na poziomie 10 proc. Oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do tego, co wskazywał poprzedni sondaż. Taką samą stratę o 2 pkt. proc. notuje Lewica, na którą obecnie chęć głosowania zadeklarowało 8 proc. badanych.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 2 proc. badanych – o 2 proc. mniej niż w poprzedniej fali naszych badań. Poparcie dla Kukiz‘15 bez zmian – 2 proc.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 11 do 14 lutego 2022 roku. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1080 osób.

Źr. wPolityce.pl