Zbigniew Ziobro w programie „Graffiti” w Polsat News ostrzegł, że procesy zachodzące w Unii Europejskiej mogą doprowadzić do utraty niepodległości przez Polskę. Lider Solidarnej Polski jako główne zagrożenie wskazał politykę Niemiec.

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi Polski i Węgier w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości. Trybunał uznał, że uzależnienie korzystania z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego jest zgodny z prawem UE.

Zbigniew Ziobro nie kryje, że ma zupełnie odmienne zdanie na ten temat. „Prym w Unii Europejskiej wiodą Niemcy, którzy chcą budować swoją mocarstwową pozycję. Wiec tu nie chodzi o interesy UE, tylko o interesy Niemiec” – mówił.

Polityk stwierdził, że „zasłona opadła”. „Każdy myślący człowiek widzi to, co można było zobaczyć w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy wbrew interesom UE, wbrew amerykańskiej narracji, Niemcy prowadzili dalej pertraktacje z Putinem, blokując sankcje gospodarcze, blokując pomoc militarną dla Ukrainy, zachęcając Putina do agresji” – przypomniał Ziobro.

Ziobro ostrzega przed utratą niepodległości

„Nie udawajmy, że Niemcy są naszymi przyjaciółmi. Musimy się bronić i nazywać fakty po imieniu” – mówił dalej Ziobro. „Celem Niemiec jest federalna Unia Europejska, a to oznacza likwidację suwerennych państw, takich jak Polska” – podkreślił.

„Jeśli tworzymy państwo europejskie, to nie ma państw narodowych. Jeszcze rok temu śmiano się z Solidarnej Polski, gdy mówiliśmy, że taki jest cel prezydencji niemieckiej. Dzisiaj oni oficjalnie napisali to w swoim programie” – kontynuował Ziobro. „Jeśli dalej ten proces będzie tak postępował, Polska może stracić niepodległość. Takie są w tej chwili tendencje w Unii Europejskiej” – ocenił.

„Tutaj nie chodzi o sądy. Chodzi o ingerowanie UE we wszystkie procesy, które się im nie podobają i chcą nas zmusić do takich decyzji, które według urzędników w Brukseli są właściwe” – mówił Ziobro.

