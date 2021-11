Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na duży wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Najpewniej ma to związek z kryzysem na granicy z Białorusią. Ugrupowania opozycyjne tracą poparcie, z wyjątkiem Konfederacji, która zanotowała lekki wzrost.

Napór imigrantów na granicę białoruską i zdecydowana postawa polskich rządzących doprowadziły do mocnego wzrostu poparcia dla PiS. Gdyby wybory obyły się w najbliższą niedzielę to z partia rządząca mogłaby liczyć na głosy aż 41 proc. ankietowanych. To wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugiej w zestawieniu Koalicji Obywatelskiej sondaż daje 23 proc. głosów. Oznacza to spadek poparcia o 1 pkt. proc. Taki sam spadek zanotowała Polska 2050. Obecnie partia Szymona Hołowni notuje poparcie na poziomie 13 proc.

Jedynym ugrupowaniem opozycyjnym, które notuje wzrost poparcia jest Konfederacja. Po lekkim wzroście o 1 pkt. proc. politycy tej formacji mogą liczyć na głosy 11 proc. ankietowanych.

Na Lewicę wskazało 7 proc. respondentów – spadek o 2 punkty.

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 12 do 15 listopada 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl