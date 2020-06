Rafał Trzaskowski dogonił prezydenta Andrzeja Dudę – wskazuje sondaż Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24. Z badania wynika, że kandydat Koalicji Obywatelskiej może być już pewny pojedynku w II turze z urzędującym prezydentem. Dogrywka zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.

Rafał Trzaskowski od kilku tygodni walczył, by przejąć elektorat Platformy Obywatelskiej oraz poszerzyć go o wyborców innych opozycyjnych kandydatów. Ostatnie badania sondażowe wskazywały, że prezydentowi Warszawy udała się tak sztuka i jest na dobrej drodze do dogrywki.

Podobny scenariusz rysuje się z najnowszego badania Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24, o którym informuje portal 300polityka.pl. Sondaż wskazuje, że zwycięzcą I tury będzie prezydent Andrzej Duda – 40 proc. Urzędującego prezydenta dogania Rafał Trzaskowski, który zgromadził już 32 proc. głosów. Pozostali kandydaci osiągnęli zdecydowanie niższe wyniki.

Podium zamyka Szymon Hołownia, który otrzymał 10 proc. głosów. Na następnym miejscu znalazł się Krzysztof Bosak – 7 proc. Z pewnością wynik poniżej oczekiwań osiągnął Władysław Kosiniak-Kamysz, który jeszcze kilka tygodni temu był najgroźniejszym rywalem obecnego prezydenta. Poparcie dla lidera ludowców wynosi obecnie 3 proc.

Sondaż Kantar dla TVN i TVN24 Wykr. wMeritum.pl

Jeszcze słabszy rezultat osiągnął Robert Biedroń – 2 proc. Autorzy badania informują także o 6 proc. niezdecydowanych.

Interesująco zapowiada się pojedynek Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim w dogrywce, bowiem obaj kandydaci osiągnęli identyczny wynik (po 48 proc.).

Źródło: 300polityka.pl/ TVN24