Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia24 dla radia RMF FM wskazuje na spadek poparcia dla Konfederacji. Jednocześnie na czele zestawienia wciąż znajduje się Koalicja Obywatelska, a tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najlepszy wynik zanotowałaby KO. Na główną partę koalicyjną chęć głosowania zadeklarowało 33 proc. ankietowanych. Drugą lokatę niezmiennie zajmuje PiS, któremu najnowszy sondaż daje 28 proc. głosów badanych.

Konfederacja nadal utrzymuje mocną trzecią pozycję, jednak jej politycy otrzymali ostrzeżenie. Choć formacja może liczyć na 16 proc. głosów, to jednak mniej aż o 5 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Na czwartym miejscu uplasowała się z wynikiem 7,5 proc. Trzecia Droga. Rezultat ten oznacza, że TD nie dostałaby się do Sejmu ze względu na 8-procentowy próg wyborczy obowiązujący koalicje partyjne. To i tak lepszy wynik niż marcu – wówczas Trzecia Droga zanotowała poparcie w wysokości 6,7 proc.

Na granicy progu wyborczego balansuje jeszcze Lewica, która może liczyć na 5,6 proc. głosów.

Sondaż zrealizowano w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Źr. RMF FM