Młodzi Polacy nie są zainteresowani głównymi formacjami politycznymi – wskazują wyniki Instytutu Badań Spraw Publicznych zrealizowanego dla portalu Stan Polityki. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska nie znalazły się nawet na podium…

Najmłodsza grupa wyborców radykalizuje się? Wyniki badania IBSP dla portalu Stan Polityki wskazują, że pierwsza grupa wiekowa (18-29 lat) wyborców ma odmienne przekonania od średniej krajowej.

W badaniu zwyciężyła Konfederacja. Prawicowe ugrupowanie cieszy się poparciem 25,08 proc. młodych Polaków. Drugie miejsce zajął ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z wynikiem 22,14 proc.

Podium zamyka Lewica, którą wskazało 15,43 proc. respondentów. Trzecie miejsce lewicowej koalicji nie powinno być zaskoczeniem, choćby ze względu na popularność ubiegłorocznych protestów przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Młodzi Polacy nie wierzą w PiS i PO? Kiepski wynik największych partii w Polsce

Za to zaskakujące mogą być wyniki dwóch największych sił politycznych w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość zajęło czwarte miejsce. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 12,05 proc. najmłodszych Polaków. Piątą pozycję zajęła PO z wynikiem – 11,93 proc.

Co ciekawe, dobry wynik w badaniu uzyskała Agrounia. Na formację Michała Kołodziejczaka chce głosować aż 10,16 proc. respondentów. Wyraźne powody do zaniepokojenie ma natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe. Rezultat 3,22 proc., to wynik znacznie poniżej oczekiwań Ludowców.

Poniżej sondaż uwzględniający wszystkie grupy wiekowe.