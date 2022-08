Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca nie tylko utrzymuje dużą przewagę nad rywalami, ale jeszcze notuje wzrost poparcia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to zdecydowanie wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na poparcie aż 39 proc. respondentów. To więcej o 2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Tymczasem druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska traci 3 pkt. proc. i spada do 28 procent. Trzecie miejsce ex aequo zajmuje Konfederacja i Lewica. Obie formacje zyskały po 1 pkt. proc. i obecnie notują poparcie na poziomie 9 proc.

Dalej znajduje się Polska 2050, która może liczyć na poparcie 8 proc. respondentów. To więcej o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Najbliżej znalazło się PSL z poparciem na poziomie 4 proc. – mniej o 1 pkt. proc., niż poprzednio.

Źr. wPolityce.pl