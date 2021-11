Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownie Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza bardzo wysokie notowania partii rządzącej. Ugrupowania opozycyjne zanotowały jedynie nieznaczne zmiany poparcia społecznego.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego nie zanotowała żadnych zmian poparcia w porównaniu do poprzedniego badania. Najnowszy sondaż potwierdza zatem, że nadal aż 39 proc. ankietowanych zagłosowałoby na partię rządzącą.

Drugie miejsce niezmiennie należy do Koalicji Obywatelskiej. Największa partia opozycyjna zanotowała spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co pokazywał wcześniejszy sondaż. Obecnie 25 proc. respondentów deklaruje chęć głosowania na tę formację.

Żadnych zmian nie odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, którą nadal wskazuje 12 proc. ankietowanych. Sondaż wskazuje natomiast lekki spadek o 1 pkt. proc. w przypadku notowań Konfederacji. Obecnie może ona liczyć na 9 proc. badanych. Lewicę wskazało 8 proc. (bez zmian).

Sondaż wskazuje, że po 2 proc. ankietowanych – tyle, ile w poprzedniej fali – zadeklarowało poparcie dla Kukiz‘15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 1 proc. zaznaczył Porozumienie Jarosława Gowina.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1059 osób w dniach od 29 października do 2 listopada 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl