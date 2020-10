Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Kantar powinien stanowić ostrzeżenie dla PiS. Choć partia rządząca nadal notuje najwyższe poparcie wśród badanych, to jednak druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska zdaje się odrabiać straty. W sumie w Sejmie zasiedliby posłowie pięciu ugrupowań, ale zabrakłoby polityków PSL-Koalicja Polska.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym miesiącu, to sondaż Kantar wskazuje, że wygrałoby je PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała poparcie na poziomie 36 proc. Choć przewaga nadal jest spora, to jednak druga w zestawieniu KO zaczyna się zbliżać do lidera. Na największe ugrupowanie opozycyjne zagłosowałoby 28 proc. ankietowanych. Takie wyniki oznaczają spadek poparcia dla PiS o 3 pkt. proc. przy jednoczesnym wzrośnie notowań KO o 2 pkt. proc.

Stratę notuje także trzecia w zestawieniu Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Najnowszy sondaż wskazuje, że na polityczny projekt byłego prezentera TVN zagłosowałoby 9 proc. respondentów. To spadek poparcia o 2 pkt. proc.

Nowy sondaż to fatalne wieści dla PSL

Do Sejmu dostałyby się również Lewica uzyskująca 7 proc. głosów oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość z 5-proc. poparciem. Najnowszy sondaż Kantar to jednak fatalne wieści dla PSL-Koalicji Polskiej. Połączone siły Ludowców i Kukiz’15 zanotowały wynik poniżej progu wyborczego, uzyskując zaledwie 4-proc. poparcie.

Najnowszy sondaż Kantar przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-7 października na reprezentatywnej próbie 977 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Źr. interia