Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Radia Zet wskazuje, że na czele stawki nadal znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, choć notuje spadek poparcia. Z badania najgorszy obraz wyłania się dla Konfederacji.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedziele, to ze sporą przewagą wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na 33,2 proc. głosów, co oznacza lekki spadek notowań o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 26,9 proc. ankietowanych. To więcej o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Czytaj także: Niedzielski odejdzie z rządu? Jest komentarz ministra

Sondaż IBRiS przynosi najlepsze wieści dla Polski 2050. Partia Szymona Hołowni zanotowała wzrost o 4,5 pkt. proc. i obecnie może liczyć na 14,5 proc. głosów. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania polityczne. To Lewica, która może liczyć na 7,3 proc. głosów (spadek o 1,3 pkt proc.), a także PSL – Koalicja Polska – 5,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Fatalnie wypadła Konfederacja, która według tego badania w ogóle nie dostanie się do Sejmu. Na tę formację swój głos oddałoby 4,2 proc. wyborców (spadek o 1,8 pkt proc.).

Źr. radiozet; dorzeczy.pl