Najnowszy sondaż opublikowany przez CBOS potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która również zanotowała lekki wzrost poparcia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednak nadal jest to wynik poniżej średniej, jaką ta partia notowała w ostatnich dziesięciu miesiącach (34,1 proc.).

Drugie miejsce niezmiennie należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby 19 proc. badanych. Oznacza to, że również ta partia zanotowała lekki wzrost poparcia o 1 pkt. proc. Trzecie miejsce nadal zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 12 proc. ankietowanych (bez zmian).

Sondaż wskazuje, że spadek o 2 pkt. proc. zanotowała Konfederacja. Obecnie notuje ona poparcie na poziomie 6 proc. Na granicy progu wyborczego balansuje lewica, którą wskazało 5 proc. respondentów.

Inne ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. PSL-Koalicja Polska zanotowało 2 proc. poparcia, a Kukiz’15 – 1 proc.

Aż 22 proc. badanych nie potrafiło wskazać partii, na którą oddałoby swój głos.

Źr. Polsat News