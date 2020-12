Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy to dobre wieści dla PiS, bo wskazuje, że partia nadal odzyskuje poparcie po niedawnych spadkach. Badanie przynosi złe informacje dla polityków Konfederacji, bo według wyników ich ugrupowanie znajdzie się pod progiem wyborczym.

Sondaż Estymator wskazuje, że pierwsze miejsce pod względem poparcia społecznego nadal niezmiennie zajmuje PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 38,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 1,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Po całej serii spadków, obóz rządzący odzyskuje poparcie. Przy takim poparciu partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 219 mandatów.

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 25 proc. ankietowanych. To także spadek, bo to mniej o 2,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Taki wynik dałby ugrupowaniu 128 mandatów poselskich. Sondaż wskazuje, że trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Na to ugrupowanie chęć głosowania zadeklarowało 13,8 proc., co oznacza spadek o 2 pkt. proc.

Sondaż: Konfederacja pod progiem

Na Lewicę chce głosować 10,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc i 39 mandatów. Sondaż wskazuje, że do Sejmu weszłaby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Partia może liczyć na poparcie 6,4 proc. ankietowanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.). PSL zdobyłoby 17 miejsc w Sejmie.

Sondaż Estymator to złe wieści dla Konfederacji, bo po stracie 0,3 pkt. proc. ugrupowanie spadło poniżej progu wyborczego. To duży problem, bo z poparciem na poziomie 4,9 proc. formacja straciłaby swoją reprezentację w Sejmie.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 grudnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1023 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59%.

Źr. DoRzeczy