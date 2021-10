Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownie Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza bardzo wysokie poparcie społeczne dla Prawa i Sprawiedliwości. W nowym badaniu wzrosło także poparcie dla Konfederacji i nieznacznie dla lewicy.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to z poparciem na poziomie 39 proc. wygrałoby je PiS. Oznacza to brak zmian względem poprzedniego badania. Jednocześnie jest to nadal poziom gwarantujący olbrzymią przewagę nad konkurencją polityczną.

Sondaż wskazuje nie zmieniły się także notowania Koalicji Obywatelskiej. Druga w zestawieniu KO z poparciem 26 proc. Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni znów traci 1 punkt, ciesząc się poparciem 12 proc. badanych.

Wzrost poparcia zanotowała Konfederacja, na którą obecnie chęć głosowania zadeklarowało 10 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. względem wcześniejszego sondażu. Lekki wzrost o 1 pkt. proc. notuje też lewica, która obecnie może liczyć na 8 proc. głosów.

Poniżej progu wyborczego niezmiennie znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 2 proc. Poparcie na poziomie 2 proc. zanotował także Kukiz’15, a Porozumienie Jarosława Gowina – 0 proc.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1067 osób w dniach od 22 do 25 października 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl