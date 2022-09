Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Research Partner na panelu Ariadna wskazuje na rosnącą przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską. Jednocześnie przewaga uległa powiększeniu w porównaniu do wcześniejszego badania.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na poparcie na poziomie 41 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje największa formacja opozycyjna. Na Koalicję Obywatelską chęć głosowania zadeklarowało 28 proc. respondentów. To mniej o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż wskazuje, że trzecie miejsce zajmuje Lewica z poparciem na poziomie 9 proc., co oznacza, że zrównuje się z Polską 2050, która notuje również 9 proc. poparcia. W Sejmie znaleźliby się jeszcze posłowie Konfederacji, która może liczyć na 6 proc. głosów.

Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego. Najbliższej tej sztuki znalazło się PSL, które po stracie 1 pkt. proc. zanotowało poparcie na poziomie 4 proc.

Źr. twitter